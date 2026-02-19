Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров до выступления на Олимпиаде в Италии получал заработную плату в размере 1,5 млн тенге. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, отвечая на вопрос о том, какую поддержку спортсмену оказывали до завоевания золотой медали, передает BAQ.KZ.

"Его зарплата в 2025 году по линии Министерства была 1 млн 250 тысяч тенге, также он получал небольшую сумму от акимата, если суммировать выйдет 1,5 млн тенге", - сказал вице-министр.

Напомним, 14 февраля Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх Milano Cortina 2026 в Италии. Он набрал 291,58 балла по сумме короткой и произвольной программ, опередив японцев Юму Кагияму (серебро) и Шуна Сато (бронза). Эта победа стала исторической — первой олимпийской золотой медалью Казахстана в фигурном катании.