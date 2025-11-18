В Казахстане оплата "больничного" осуществляется за счёт работодателя, выплаты рассчитываются из среднедневного заработка, а их максимальный размер составляет 25 МРП – 98 300 тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно Трудовому кодексу, если работник не может выполнять свои обязанности из-за болезни, работодатель обязан выплатить ему социальное пособие по временной нетрудоспособности за свой счёт.

Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения, для получения выплаты сотрудник должен предоставить в бухгалтерию организации листок временной нетрудоспособности, выданный медицинским учреждением. Именно этот документ является основанием для начисления пособия.

Размер выплаты рассчитывается исходя из среднего дневного заработка работника. Среднедневная зарплата умножается на количество дней, указанных в листке нетрудоспособности.

При этом установлен предельный размер выплат: ежемесячное пособие по временной нетрудоспособности не должно превышать 25 МРП, то есть 98 300 тенге. Напомним, что 1 МРП составляет 3 932 тенге.

В министерстве также отмечают необходимость своевременно оформлять и своевременно передавать листок нетрудоспособности в бухгалтерию.