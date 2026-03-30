В Казахстане в 2026 году планируется собрать до 97–100 млрд тенге с платных автодорог, при этом значительная часть средств будет направлена на содержание трасс и закуп спецтехники. Об этом сообщил председатель правления НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, передает BAQ.KZ.

«В 2025 году с платных дорог было собрано порядка 87 млрд тенге. На 2026 год у нас план — примерно 97–100 млрд тенге», — сообщил Иманашев.

По его словам, полученные средства в первую очередь направляются на содержание дорожной инфраструктуры.

«Если говорить о структуре расходов, около 30% средств уходит на ремонтные работы. Также порядка 10% направляется на содержание платных участков — это камеры, персонал, обслуживание систем», — пояснил он.

При этом значительная часть средств идет на обновление технического парка.

«Большая доля финансирования направляется на приобретение специальной техники. За последние два года мы активно обновляем парк. В целом потребность в такой технике остаётся высокой, и мы ежегодно продолжаем закупки», — добавил глава «КазАвтоЖол».

В компании подчеркнули, что инвестиции в технику и содержание дорог необходимы для обеспечения бесперебойного движения и оперативного реагирования, в том числе в период паводков и зимнего содержания трасс.