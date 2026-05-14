Сколько заработала Рыбакина после вылета в Риме

Елена Рыбакина завершила выступление на турнире WTA 1000 в Рим, уступив в четвертьфинале, и заработала призовые, передает BAQ.kz.

Казахстанская теннисистка Рыбакина, занимающая второе место в рейтинге WTA, проиграла украинке Элине Свитолиной в трех сетах - 6:2, 4:6, 4:6.

Несмотря на уверенно выигранный первый сет, Рыбакина не смогла удержать преимущество и завершила выступление на стадии четвертьфинала.

Сколько заработала Рыбакина в Риме

За этот результат она заработала 150 тысяч евро и получила 215 рейтинговых очков.

Ранее по ходу турнира Рыбакина обыграла Мария Саккари, Александра Эала и Каролина Плишкова.

После сенсационного вылета первой ракетки мира Арина Соболенко казахстанка считалась одной из главных претенденток на титул.

Что писали в СМИ о ее поражении

Как отмечает аккаунт The Tennis Letter, Свитолина проявила "невероятную стойкость", сумев переломить ход встречи и впервые с 2018 года выйти в полуфинал турнира в Риме.

В Asian Tennis Federation также подчеркнули, что Рыбакина создала немало возможностей, однако не смогла реализовать ключевые очки.

Общий призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет более 7,2 млн евро. Победительница одиночного разряда получит свыше 1 млн евро и 1000 рейтинговых очков.

В 2024 году Рыбакина выигрывала турнир в Германии и тогда получила в подарок Porsche Cayenne. В 2026 году после очередного триумфа в Штутгарте ей вручили еще один автомобиль - Porsche 911.