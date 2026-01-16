Сестра Динмухамеда Кунаева Рауза Минлиахмедовна скончалась на 92-м году жизни, передает BAQ.KZ со ссылкой на Фонд Кунаева.

Коллектив Международного фонда Д.А. Кунаева выражает глубокие соболезнования родным и близким Раузы Минлиахмедовны Кунаевой в связи с её кончиной.

Рауза Минлиахмедовна родилась 10 апреля 1934 года в селе Чилик Алматинской области и была самым младшим, одиннадцатым ребенком в семье Минлиахмеда и Зауре Кунаевых. Разница в возрасте между ней и старшими братьями и сестрами была значительной: старшая сестра Амина была старше на 27 лет, а брат Аскар — на 5 лет.

Образование Рауза Минлиахмедовна получила в трех школах советской Алма-Аты: №28, №10 и №36. В 1952 году она поступила на биолого-почвенный факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, который успешно окончила в 1956 году.

С 1957 по 2016 годы Рауза Минлиахмедовна работала в системе Академии наук Казахстана в двух институтах: Биохимии (1957–1983 гг.) и Молекулярной биологии и биохимии (1983–2016 гг.). Она была признанным ученым в области биологии, чьи работы известны далеко за пределами Казахстана.

Рауза Минлиахмедовна отличалась высокой интеллигентностью, скромностью, доброжелательностью, умением выслушать и поддержать коллег и близких. Она была замужем за известным правоведом республики Муратом Баймахановым.

Их дочь, Баймаханова Дина Муратовна, продолжила семейную научную традицию и пошла по стопам отца — она является доктором юридических наук, профессором КазНУ имени аль-Фараби.