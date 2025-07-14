Скончался Герой народа Абдигали Каймолдин на 104-м году жизни
Ушёл из жизни ветеран войны и "Халық қаһарманы".
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На 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, обладатель звания "Халық қаһарманы" Абдигали Каймолдин, передает BAQ.KZ.
О его уходе сообщил аким области Абай Берик Уали в Facebook.
Глава региона подчеркнул, что долгая жизнь настоящего патриота была и остаётся примером для всех поколений.
"В 2023 году, к 78-й годовщине Великой Победы, Указом Главы государства ему было присвоено звание "Халық қаһарманы", вручены орден "Отан" и Золотая звезда. Это была высшая оценка выдающегося подвига и заслуг аксакала перед страной. Светлый образ человека с активной гражданской позицией, настоящего патриота своей земли, навсегда останется в наших сердцах", — отметил Берик Уали.
Аким области выразил соболезнования семье, родным и близким умершего, а также всем жителям области Абай. Абдигали Каймолдин родился в крестьянской семье в 1921 году в селе Узынбулак Абралинского района.
В январе 1942 года был призван на фронт, в сентябре того же года получил тяжёлое ранение во время обороны Сталинграда.
Впоследствии Абдигали Каймолдин принимал участие в боях за освобождение Украины, Прибалтики и Восточной Пруссии.
Был участником сражений на пяти фронтах: Сталинградском, Воронежском, 1-м Украинском, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском. Участвовал в штурме Кёнигсберга. Вместе с супругой воспитал четверых детей.
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