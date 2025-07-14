На 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, обладатель звания "Халық қаһарманы" Абдигали Каймолдин, передает BAQ.KZ.

О его уходе сообщил аким области Абай Берик Уали в Facebook.

Глава региона подчеркнул, что долгая жизнь настоящего патриота была и остаётся примером для всех поколений.

"В 2023 году, к 78-й годовщине Великой Победы, Указом Главы государства ему было присвоено звание "Халық қаһарманы", вручены орден "Отан" и Золотая звезда. Это была высшая оценка выдающегося подвига и заслуг аксакала перед страной. Светлый образ человека с активной гражданской позицией, настоящего патриота своей земли, навсегда останется в наших сердцах", — отметил Берик Уали.

Аким области выразил соболезнования семье, родным и близким умершего, а также всем жителям области Абай. Абдигали Каймолдин родился в крестьянской семье в 1921 году в селе Узынбулак Абралинского района.

В январе 1942 года был призван на фронт, в сентябре того же года получил тяжёлое ранение во время обороны Сталинграда.

Впоследствии Абдигали Каймолдин принимал участие в боях за освобождение Украины, Прибалтики и Восточной Пруссии.

Был участником сражений на пяти фронтах: Сталинградском, Воронежском, 1-м Украинском, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском. Участвовал в штурме Кёнигсберга. Вместе с супругой воспитал четверых детей.