Житель Азербайджана Нурулла Сираджов, пострадавший в авиакатастрофе самолёта AZAL (Azerbaijan Airlines), разбившегося под Актау в декабре 2024 года, скончался у себя дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

Трагедия произошла 25 декабря прошлого года, когда Сираджов вместе с супругой направлялся в Грозный, чтобы навестить сына. В результате крушения оба получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

По данным СМИ, мужчина боролся с онкологическим заболеванием и планировал пройти операцию в Грозном. Однако из-за авиакатастрофы лечение пришлось отложить, Сираджов проходил длительную реабилитацию в бакинской больнице.

Несмотря на восстановление после полученных травм, болезнь дала осложнения, и 18 октября 2025 года Нурулла Сираджов скончался у себя дома.