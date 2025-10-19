Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау
Житель Азербайджана умер спустя десять месяцев после авиакатастрофы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель Азербайджана Нурулла Сираджов, пострадавший в авиакатастрофе самолёта AZAL (Azerbaijan Airlines), разбившегося под Актау в декабре 2024 года, скончался у себя дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.
Трагедия произошла 25 декабря прошлого года, когда Сираджов вместе с супругой направлялся в Грозный, чтобы навестить сына. В результате крушения оба получили серьёзные травмы и были госпитализированы.
По данным СМИ, мужчина боролся с онкологическим заболеванием и планировал пройти операцию в Грозном. Однако из-за авиакатастрофы лечение пришлось отложить, Сираджов проходил длительную реабилитацию в бакинской больнице.
Несмотря на восстановление после полученных травм, болезнь дала осложнения, и 18 октября 2025 года Нурулла Сираджов скончался у себя дома.
Самое читаемое
- Таза Қазақстан: В Актобе впервые высадили реликтовое дерево турангу
- Канал протяженностью 15 км реконструируют в Туркестанской области
- Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Китае
- Марат Байкамуров стал победителем турнира "Қазақстан Барысы – 2025"
- В Жезказгане задержали пожилых мужчин, подозреваемых в серии краж