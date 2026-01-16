Скорая не смогла доставить женщину с младенцем в больницу из-за метели
В Актюбинской области спасатели оказали помощь женщине с младенцем, которых из-за непогоды не смогла доставить в больницу скорая помощь, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в ночь на 16 января в Мугалжарском районе, в селе Ащысай. На автодороге местного значения "Журун – Караколь – Ащысай" автомобиль скорой помощи был вынужден остановиться из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости.
Для проведения аварийно-спасательных работ были привлечены силы ДЧС. С использованием высокопроходимой техники спасатели эвакуировали женщину 1983 года рождения и её сына 2024 года рождения, нуждавшихся в срочной госпитализации.
Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение города Кандыагаш, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
