Скорая опрокинулась в результате аварии с легковым авто в Жетысу
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
107Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_
В городе Текели Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. В результате столкновения с легковым автомобилем машина скорой опрокинулась, передает BAQ.KZ.
Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщили в полиции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Правоохранительные органы призывают участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД.
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