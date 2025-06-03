В городе Текели Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. В результате столкновения с легковым автомобилем машина скорой опрокинулась, передает BAQ.KZ.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили в полиции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Правоохранительные органы призывают участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД.