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Скорая опрокинулась в результате аварии с легковым авто в Жетысу

Сегодня, 11:52
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instagram.com/taldykorganec.insta_ Сегодня, 11:52
Сегодня, 11:52
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Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

В городе Текели Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. В результате столкновения с легковым автомобилем машина скорой опрокинулась, передает BAQ.KZ.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили в полиции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Правоохранительные органы призывают участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД.

 
 
 
 
 
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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

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