В селе Юбилейное Теректинского района Западно-Казахстанской области зафиксированы массовые случаи заболевания скота. По словам местных жителей, за последние сутки были вынужденно забиты около 20 голов крупного рогатого скота. Животные страдают от затруднённого дыхания, у них появляются раны и внутренние воспаления, передает BAQ.KZ.

Селяне в панике — ветеринары пока не называют точной причины заболевания. Подозрения падают на суданскую траву, которую, по их словам, мог съесть скот на посевных участках.

"Говорят, в селе растет ядовитая трава. Когда идет дождь, она распыляет яд. Я потерял 4 телят, 1 корову и 10 баранов. Внутри у коровы всё красное, будто сгорело", — говорит житель села Руслан Кусайынов журналистам astanatv.

Пока экспертиза не дала окончательного заключения, жители несут убытки.

"Посредники забирают скот по 1500 тенге за килограмм, а ведь это вынужденный забой. Нам не объяснили, что за болезнь. Переживаем за здоровье наших детей и внуков", — отметил другой сельчанин Бейбит Куанышкалиев.

Ветеринары уже взяли образцы и отправили на экспертизу. По предварительным данным, причиной могло стать переедание суданской травы, что вызвало закупорку пищеварительного тракта у животных.

"Патологических изменений не выявлено, но в желудках — большое количество зелёной массы. Это свидетельствует о чрезмерном потреблении суданки, что и стало причиной болезни", — сообщил Нуркаир Кусайынов, замруководителя управления ветеринарии ЗКО.

Местные жители призывают акимат и ветслужбы ускорить расследование и принять меры, чтобы не потерять всё поголовье к осени.