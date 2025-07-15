Массовый падеж скота зафиксирован в Карагандинской области
Проводится лабораторная проверка.
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В Карагандинской области зафиксирован массовый падеж скота. По предварительной информации ветеринарных служб, причиной гибели могло стать отравление — предположительно, через воду, передает BAQ.KZ.
Местные жители обнаружили десятки погибших овец и баранов в степи возле поселка Долинка. Все животные принадлежали разным владельцам, но выпасались на одном и том же пастбище и пользовались одним источником воды.
По предварительным данным, погибло более 100 голов мелкого рогатого скота (МРС). Управление ветеринарии Карагандинской области подтвердило инцидент и начало проверку:
"Проводится комплекс лабораторных исследований. Точные причины падежа будут установлены по их результатам. Эпизоотическая ситуация остаётся стабильной, особо опасных инфекций не выявлено", — говорится в официальном сообщении.
Специалисты продолжают обследование пастбища и водоисточника, чтобы исключить повторение подобных случаев.
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