Скотокрады лишились автомобилей по решению суда в Жетысу
В области Жетысу усиливают практику конфискации имущества у скотокрадов. Даже при небольшом ущербе суды изымают транспорт, использованный при совершении преступления.
В области Жетісу у лиц, осуждённых за кражу скота, конфискуют имущество, использованное при совершении преступлений, передает BAQ.kz.
Прокуратура области Жетісу при поддержании государственного обвинения уделяет особое внимание конфискации орудий преступления по делам о скотокрадстве.
Как отмечается, судебная практика показывает, что изъятие имущества, в частности автотранспорта, зачастую становится более серьёзным наказанием, чем сам размер причинённого ущерба.
Так, приговором Каратальского районного суда трое человек признаны виновными в краже двух голов мелкого рогатого скота. Сумма ущерба составила 140 тысяч тенге.
Однако суд, учитывая доводы прокурора, назначил виновным наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с конфискацией автомобиля, использованного для перевозки похищенного скота.
Таким образом, помимо судимости, осуждённые лишились ценного имущества.
Аналогичный случай зафиксирован в Панфиловском районе. Там местный житель за кражу скота также приговорён к 5 годам условно с конфискацией транспортного средства в доход государства.
В прокуратуре подчеркнули, что такие меры направлены на профилактику преступлений.
«Правовые последствия в виде изъятия автотранспорта многократно превышают размер незаконно полученного дохода», — отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за скотокрадство предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура области призывает граждан соблюдать закон и предупреждает о неотвратимости наказания за подобные преступления.
