В области Жетісу у лиц, осуждённых за кражу скота, конфискуют имущество, использованное при совершении преступлений, передает BAQ.kz.

Прокуратура области Жетісу при поддержании государственного обвинения уделяет особое внимание конфискации орудий преступления по делам о скотокрадстве.

Как отмечается, судебная практика показывает, что изъятие имущества, в частности автотранспорта, зачастую становится более серьёзным наказанием, чем сам размер причинённого ущерба.

Так, приговором Каратальского районного суда трое человек признаны виновными в краже двух голов мелкого рогатого скота. Сумма ущерба составила 140 тысяч тенге.

Однако суд, учитывая доводы прокурора, назначил виновным наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с конфискацией автомобиля, использованного для перевозки похищенного скота.

Таким образом, помимо судимости, осуждённые лишились ценного имущества.

Аналогичный случай зафиксирован в Панфиловском районе. Там местный житель за кражу скота также приговорён к 5 годам условно с конфискацией транспортного средства в доход государства.

В прокуратуре подчеркнули, что такие меры направлены на профилактику преступлений.

«Правовые последствия в виде изъятия автотранспорта многократно превышают размер незаконно полученного дохода», — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за скотокрадство предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура области призывает граждан соблюдать закон и предупреждает о неотвратимости наказания за подобные преступления.