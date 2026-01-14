Депутат Мажилиса Еркин Абиль рассказал о своей декларации за 2025 год, подчеркнув полную прозрачность доходов и официальное оформление имущества, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, у него есть квартира в Костанае, зарплата в Мажилисе и доходы от научной деятельности, включая руководство грантовым проектом программного целевого финансирования, который завершился в 2025 году.

"Всё официально, налоги уплачены. Квартира, зарплата в Мажилисе, доходы от научных проектов - всё отражено в декларации. Никаких скрытых выплат нет", — отметил Абиль в кулуарах парламента.

Он добавил, что декларация отражает всю официальную финансовую активность, а вопросы прозрачности доходов в квази-госсекторе остаются актуальными. По его словам, новые требования бюджетного кодекса помогут усилить контроль за бонусами и зарплатами чиновников