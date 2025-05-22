Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Казахстане
Иностранец пытался легализоваться в Казахстане.
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В Целиноградском районе полицейские задержали 23-летнего гражданина соседнего государства, который находился в международном розыске за угон автомобиля, передает BAQ.KZ. Иностранец пытался легализоваться в Казахстане и оформить временное проживание, но был обнаружен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант".
С сентября 2023 года мужчина числился в базе розыска. После проверки его документов миграционной службой материалы были переданы в криминальную полицию.
Акция "Мигрант" стартовала 19 мая. За три дня в Акмолинской области выявлено более 200 нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлечены 147 иностранных граждан, 24 из них будут выдворены за пределы страны. Также зафиксированы десятки случаев незаконной трудовой деятельности.
Полиция напоминает: нарушение миграционных правил влечет за собой серьезные последствия.
Ранее мы сообщали, что находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Алматинской области.
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