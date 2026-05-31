Сквер после реконструкции открыли в "Железнодорожном"

В жилом массиве "Железнодорожный" района "Алматы" торжественно открыли обновлённый центральный сквер.

Событие приурочено к Международному дню защиты детей, и оно стало настоящим праздником для местных жителей.

С первых минут открытия здесь царила тёплая и праздничная атмосфера. Для детей подготовили развлекательную программу с играми, сладостями и подарками. Юные жители с радостью первыми опробовали обновлённое пространство и новые зоны для отдыха и игр.

Сквер после реконструкции заметно преобразился. Здесь обновили пешеходные дорожки, установили новые скамейки, урны и современное освещение. Появилась футбольная площадка и парковочные места. На территории также высадили деревья и цветы, благодаря чему пространство стало более уютным и зелёным.

Теперь обновлённый сквер – это не просто место для прогулок, а полноценная зона отдыха для всей семьи, где можно провести время с детьми, встретиться с соседями или просто отдохнуть на свежем воздухе.

Отдельно отмечается, что к 1 июня в районе "Алматы" планируется открытие ещё одного сквера, а также ввод в эксплуатацию 12 благоустроенных дворовых территорий.