В Кызылординской области спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям РК работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить подачу воды на орошаемые сельскохозяйственные угодья. Меры предпринимаются на фоне снижения влажности почвы и критически низкого уровня воды в реке Сырдарья, передаёт BAQ.KZ.

По решению МЧС, к ликвидации последствий засушливых условий привлечены силы и средства из 19 регионов страны. С помощью насосного оборудования и специализированной техники организована доставка воды к посевам.

Уже около недели спасатели задействованы в Сырдарьинском, Жалагашском, Казалинском и Шиелийском районах. С начала кампании было перекачано более 2 миллионов 378 тысяч кубометров воды, что позволило обеспечить полив значительной части сельхозугодий.

Бригады спасателей трудятся в сложных полевых условиях, под палящим солнцем и в пыльной жаре, демонстрируя высокий профессионализм и полную самоотдачу.

Ситуация находится под постоянным контролем МЧС. Ведомство подчеркивает, что такие меры помогают не только спасти урожай, но и поддержать местных фермеров, чьи хозяйства напрямую зависят от водоснабжения.