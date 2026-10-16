Сладости с наркотиками и посылка из Таиланда: в Астане вынесли два приговора

В Астане двух граждан Казахстана осудили за контрабанду наркотиков из Таиланда. Одна из них пыталась провезти экстракт каннабиса под видом сладостей, другой организовал отправку запрещённых веществ почтой. Оба получили реальные сроки лишения свободы.

4,7 кг наркотиков под видом сладостей

В первом случае 20-летняя девушка за денежное вознаграждение привезла из Таиланда два чемодана с экстрактом каннабиса общим весом 4,7 килограмма.

Запрещённые вещества она пыталась ввезти под видом сладостей. Однако груз обнаружили и изъяли сразу после её прибытия в аэропорт Астаны.

Суд приговорил девушку к 16 годам лишения свободы.

Наркотики отправляли почтой

Второе дело касается 39-летнего мужчины, который весной 2024 года организовал отправку наркотиков из Таиланда в Казахстан через почтовую службу. Запрещённые вещества были замаскированы под обычные товары народного потребления.

Трое получателей этой партии ранее уже были осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Сам отправитель находился в розыске. После задержания его привлекли к суду, который назначил ему 8 лет лишения свободы.

Государственное обвинение по обоим делам поддержала транспортная прокуратура.

Приговоры пока не вступили в законную силу.