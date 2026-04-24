Следователь полиции подозревается во взяточничестве в Жамбылской области

В Жамбылской области сотрудники ДКНБ совместно с управлением собственной безопасности задержали следователя Меркенского районного отдела полиции, передает BAQ.kz.

По данным следствия, он подозревается в получении 1,5 млн тенге.

При этом, по предварительной информации, следователь мог выступать посредником. Деньги, как предполагается, предназначались старшему оперуполномоченному того же отдела за непривлечение жителя Меркенского района к уголовной ответственности.

Также в рамках этого дела в поле зрения антикоррупционных органов попал и дознаватель отдела.

Досудебное расследование ведётся по статье о получении взятки. Подробности дела, в том числе по какому именно факту велась проверка и от кого поступили деньги, не разглашаются.