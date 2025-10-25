Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Рахымжан Исакулов представил национальные промышленные инициативы на встрече министров стран Организации тюркских государств в Баку, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также посол Венгрии в Азербайджане.

Заседание прошло под председательством министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова и генерального секретаря ОТГ.

Казахстан представил инициативы по развитию промышленности и инноваций

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Рахымжан Исакулов выступил с докладом, в котором отметил инициативы Казахстана по развитию промышленной кооперации, инновационной экосистемы, цифровизации и креативной экономики.

Он подчеркнул важность углубления технологического сотрудничества между странами-участницами, а также обмена опытом в сфере индустриального развития и поддержки научных исследований.

Принят обновленный План действий ОТГ

По итогам встречи была принята Бакуская декларация и утвержден обновленный План действий ОТГ на 2025–2026 годы, направленный на укрепление совместных промышленных и инновационных проектов.

Казахстан примет следующую встречу

Участники договорились, что третья встреча министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств состоится в 2026 году в Казахстане.

Это решение подчеркивает активную роль Казахстана в развитии промышленного и технологического партнерства в тюркском мире.