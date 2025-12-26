Сложная дорожная обстановка ожидается в 13 регионах Казахстана
В "КазАвтоЖол" предупредили об ухудшении погодных условий на республиканских автодорогах 26 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.
По данным компании, неблагоприятная погода ожидается сразу в ряде регионов страны.
Сообщается, что в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу, Абай и Улытау местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега. Такие условия могут осложнить дорожную обстановку и снизить видимость на трассах.
В связи с этим дорожные службы призывают водителей соблюдать скоростной режим, придерживаться правил дорожной безопасности и учитывать изменение погодных условий при планировании поездок. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на участках с возможным образованием гололеда.
Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог и погодной обстановке можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.
