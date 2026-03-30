Метеорологи предупреждают о сложных погодных условиях в разных регионах страны 30 марта, передает BAQ.kz.

На западе, юге и востоке Атырауской области днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром — туман. Ветер порывами достигает 15–20 м/с. В Мангистауской области ночью дождь и гроза пройдут на юге, западе и в центре, днем — на большей части области, на северо-востоке возможен сильный дождь. Там же ожидается туман на западе и в центре, ветер 15–20 м/с. В Западно-Казахстанской области днем гроза пройдет на западе и юге, ночью и утром туман ожидается на западе, севере и юге.

Туман прогнозируется также в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, включая города Кокшетау, Костанай, Семей, Павлодар и Усть-Каменогорск.

В отдельных регионах ожидаются сильные порывы ветра: в Актюбинской и Жетысу областях, а также в Алматинской и области Улытау ветер достигает 15–20 м/с. В Жамбылской области северо-восточный ветер 15–20 м/с сопровождается пыльной бурей в горных районах.

На юге Туркестанской области, в Жетісу и на востоке Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На реках Карагандинской области уровень воды приближается к опасным отметкам, возможны подтопления населенных пунктов, дорог и хозяйственных объектов. В Павлодарской, Абайской и Западно-Казахстанской областях продолжается активное таяние снега, формируются талые потоки, возможны разливы и подтопления.

В Алматинской области сохраняется риск схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы. Жителям рекомендуется избегать выхода на заснеженные склоны.

Жителям всех опасных зон рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры безопасности, особенно вблизи рек, на дорогах и в горах.