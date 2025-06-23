Информация о якобы массовом переселении палестинцев и других беженцев с Ближнего Востока в Казахстан — не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, призвав журналистов не распространять фейки и помогать в донесении достоверной информации, передаёт BAQ.KZ.

"Я даже видел фейки о том, что в Казахстан направляется какое-то огромное количество беженцев из стран Ближнего Востока. Так вот, я скажу — это откровенный, наглый фейк. Оно не соответствует действительности", — заявил Айбек Смадияров.

Он прокомментировал появившиеся в ряде источников слухи о якобы решении саудовских властей переселить жителей сектора Газа в Казахстан и закупить для этого жилую недвижимость.

"Я не знаю, кто это запускает, но кому-то, значит, это выгодно. Ни о каком переселении, ни о покупке жилья речи не идёт", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Айбек Смадияров обратился к журналистам с просьбой помогать в опровержении подобных фейков.