Слухи о школьных угрозах в Караганде не подтвердились — полиция
Правоохранительные органы Карагандинской области провели проверку после сообщений в социальных сетях о возможных угрозах в отношении школьников, передает BAQ.KZ.
По результатам проверки реальных угроз выявлено не было. Все общеобразовательные учреждения города находятся под усиленным контролем, на территории дежурят сотрудники полиции, которые приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности и правопорядка.
В департаменте полиции уточнили, что продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Сейчас устанавливаются личности лиц, причастных к распространению ложной информации, их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Казахстана.
"Призываем родителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять исключительно официальным источникам информации. Ситуация находится на полном контроле органов внутренних дел", — отметили в ведомстве.
