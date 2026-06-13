Служебный пес помог обнаружить наркотики в автомобиле на въезде в Астану
По подозрению в перевозке наркотиков задержан 40-летний водитель автомобиля.
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В Астане на одном из контрольных постов при въезде в город служебная собака помогла полицейским выявить факт перевозки наркотического вещества.
Во время патрулирования служебный пес по кличке Бакс проявил интерес к автомобилю марки Changan. После этого сотрудники полиции провели проверку транспортного средства.
В ходе осмотра на переднем пассажирском сиденье была обнаружена бутылка с веществом серого цвета, имеющим характерный запах. По предварительным данным, изъятое вещество является гашишем.
По подозрению в перевозке наркотиков задержан 40-летний водитель автомобиля. Обнаруженное вещество направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
В департаменте полиции отметили, что с начала года с использованием служебно-розыскных собак в столице выявлено 32 факта хранения и перевозки запрещенных веществ.
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