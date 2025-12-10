Журналисты поинтересовались у депутата Асхата Аймагамбетова, как современная цифровая среда влияет на психическое здоровье детей, передаёт BAQ.KZ.

Мажилисмен подчеркнул, что родители должны быть особенно внимательны, а роль государства - создавать условия для безопасного использования гаджетов.

"В целом по разным играм родители должны быть очень осторожными, потому что есть огромное количество конкретных случаев, которые доходили до суда, и иногда заканчивались трагично - вплоть до суицидов. Это не только Roblox, это сотни разных игр, которые сейчас доступны детям. Мы можем открыть архив New York Times или Guardian и увидеть, сколько таких историй зафиксировано в западных странах. Поэтому родительский контроль здесь крайне важен", — отметил Аймагамбетов.

Депутат сравнил предоставление смартфона без контроля с выдачей опасных предметов.

"Когда мы отдаем мобильный телефон ребенку без каких-либо ограничений и родительского контроля, это хуже, чем дать ему спички или доступ к игровым автоматам. Алгоритмы настроены так, чтобы ребенок хотел больше и больше, это вызывает аддикцию, сильное привыкание, влияет на внимание, на память, на способность концентрироваться и может провоцировать депрессию и суицидальные мысли. В прошлом году словом года было "brain rot" - "гниение мозга". И это касается не только детей, у которых психика ещё не сформирована, но и взрослых", — отметил мажилисмен.

Он подчеркнул, что цифровая грамотность не означает постоянное использование смартфон.

"Цифровая грамотность - это умение пользоваться современными девайсами и технологиями. Но это не значит, что дети должны проводить по 24 часа в телефонах, листая ленты, играя или просматривая контент. Я своим детям смартфоны не даю вообще. Младшему 7 лет, у него нет даже кнопочного телефона, и это нормально. Старшему - кнопочный телефон достаточно. Он учится пользоваться компьютером, ноутбуком, и это формирует грамотность, не превращая его в зависимого от гаджета человека", — говорит Асхат Аймагамбетов.

Депутат Мажилиса также обратил внимание на положительные результаты ограничений в школах. По его словам, во многих школах, и в Казахстане, ограничено использование смартфонов во время учебного процесса. Как считает мажилисмен, это влияет только позитивно на обучение и концентрацию внимания.

По мнению депутата, только комплексный подход - сочетание родительского контроля, разумного ограничения времени и образовательного использования - позволит детям безопасно ориентироваться в цифровой среде.