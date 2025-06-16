В ЗКО в Жанибекском районном суде завершилось необычное гражданское дело: спустя 10 лет после смерти супруга заявительницы суд официально признал факт его кончины, которая ранее не могла быть зарегистрирована из-за отсутствия медицинских документов, передает BAQ.KZ.

Женщина обратилась в суд с просьбой установить юридический факт смерти своего мужа, рожденного 14 сентября 1972 года, который, по её словам, скончался от болезни 7 апреля 2014 года. Из-за отсутствия медицинского свидетельства о смерти, органы ЗАГС отказывали в регистрации, что на протяжении многих лет мешало вдове урегулировать юридические и имущественные вопросы.

Представитель заинтересованной стороны воздержался от возражений и предоставил решение на усмотрение суда. Полиция подтвердила, что в 2014 году было получено сообщение о смерти гражданина С., однако уголовное дело тогда не возбуждали — отсутствовали признаки преступления. Свидетели, один из которых был родственником умершего, подтвердили, что мужчина действительно умер от болезни, и оба присутствовали на его похоронах.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что заявленные обстоятельства подтверждаются, и удовлетворил ходатайство о признании факта смерти. Решение пока не вступило в законную силу.