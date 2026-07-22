Смерть мужчины при задержании вызвала массовые беспорядки в Италии

В итальянской Болонье произошли массовые беспорядки после смерти 42-летнего Абдеррахима Факира — уроженца Марокко, который скончался во время задержания полицией. В ходе столкновений пострадали 64 сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре. Инцидент произошел после вызова местных жителей, сообщивших о неадекватном поведении мужчины. Прибывшие полицейские сначала применили перцовый газ, а затем силой пытались задержать Факира.

На распространившемся в соцсетях видео видно, как его удерживают лицом вниз на асфальте. Спустя несколько минут мужчина перестал подавать признаки жизни. В понедельник в Болонье прошла многотысячная акция памяти, однако позже около сотни участников вступили в столкновения с полицией. В силовиков бросали бутылки, петарды и стулья, а также подожгли два автомобиля.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве и проверяет законность действий как полицейских, так и медиков, находившихся на месте происшествия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обстоятельства смерти мужчины будут тщательно расследованы, но при этом резко осудила участников беспорядков, подчеркнув, что насилие не может быть оправдано.