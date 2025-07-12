В американском штате Юта судья назначил дату казни для 67-летнего Ральфа Лероя Мензиса, страдающего деменцией, передает BAQ.KZ со ссылкой на New York Post. Он был приговорён к смертной казни за похищение и убийство женщины в 1986 году. Расстрел запланирован на 5 сентября. Это решение вызвало споры, так как состояние осуждённого резко ухудшилось, и его адвокаты утверждают, что он больше не понимает суть происходящего.

Мензис был осуждён за убийство 26-летней женщины, которую он похитил из магазина в пригороде Солт-Лейк-Сити. Позже её тело с признаками удушения и перерезанным горлом нашли в 25 километрах от места преступления. Убийца был задержан по другому делу, при нём обнаружили личные вещи жертвы. Согласно материалам дела, ещё десятилетия назад Мензис выбрал расстрел в качестве способа казни. Если приговор будет приведён в исполнение, он станет шестым заключённым в США, расстрелянным с 1977 года.

Судья Мэттью Бейтс подписал ордер на казнь, несмотря на ходатайства защиты о пересмотре психического состояния подсудимого. По словам адвокатов, деменция у Мензиса достигла такой степени, что он не может понять сути обвинений, передвигается в инвалидной коляске и нуждается в постоянной подаче кислорода. Суд назначил отдельное слушание на 23 июля, чтобы рассмотреть новое ходатайство о признании его недееспособным. Адвокаты считают казнь человека с тяжёлым когнитивным нарушением негуманной и бессмысленной, поскольку он уже не представляет угрозы. Прокуратура Юты, в свою очередь, выразила полную уверенность в решении судьи.

Верховный суд США ранее выносил решения о недопустимости казни людей, не осознающих причины наказания, ссылаясь на дело 2019 года в Алабаме. Однако в случае Мензиса суд посчитал, что он сохраняет способность понимать смысл приговора.