В Узбекистане шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе "Узбекистанских железных дорог", трагедия случилась на неохраняемом переезде между станциями Чорток и Уйчи. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "Джентра", нарушив правила дорожного движения, попытался пересечь пути прямо перед приближающимся поездом.

В машине находились пять женщин и малолетний ребенок. Все они погибли на месте. Машинисты поезда применили экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате поезд получил незначительные повреждения.