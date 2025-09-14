Смертельное ДТП на ж/д переезде в Узбекистане: погибли шесть человек
Столкновения избежать не удалось.
Сегодня, 17:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:38Сегодня, 17:38
195Фото: Pixabay.com
В Узбекистане шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе "Узбекистанских железных дорог", трагедия случилась на неохраняемом переезде между станциями Чорток и Уйчи. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "Джентра", нарушив правила дорожного движения, попытался пересечь пути прямо перед приближающимся поездом.
В машине находились пять женщин и малолетний ребенок. Все они погибли на месте. Машинисты поезда применили экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате поезд получил незначительные повреждения.
Самое читаемое
- Где и когда посмотреть решающий бой Канело против Кроуфорда
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Албания удивила мир цифровым министром. А готов ли Казахстан?
- Трамп пообещал "заняться Соросом": новый виток противостояния