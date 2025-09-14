  • 14 Сентября, 19:11

Смертельное ДТП на ж/д переезде в Узбекистане: погибли шесть человек

Столкновения избежать не удалось.

Фото: Pixabay.com

В Узбекистане шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе "Узбекистанских железных дорог", трагедия случилась на неохраняемом переезде между станциями Чорток и Уйчи. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "Джентра", нарушив правила дорожного движения, попытался пересечь пути прямо перед приближающимся поездом.

В машине находились пять женщин и малолетний ребенок. Все они погибли на месте. Машинисты поезда применили экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате поезд получил незначительные повреждения.

