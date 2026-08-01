Смертельное ДТП под Костанаем: два человека погибли
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Костанай — Карабутак.
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Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей на трассе Костанай — Карабутак в Костанайской области. Авария произошла возле поселка Валерьяновка района Беимбета Майлина.
По предварительным данным, столкнулись автомобили Chery Cowin и Mazda 626. Водитель Chery Cowin выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с Mazda 626.
В результате ДТП водитель Chery Cowin и один из его пассажиров скончались на месте.
Ещё трое пассажиров Chery Cowin, а также водитель Mazda 626 получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
По факту аварии полиция начала досудебное расследование. Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
В Департаменте полиции Костанайской области призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учётом дорожных и погодных условий и не совершать опасных манёвров.
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