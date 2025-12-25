  • 25 Декабря, 15:27

Смертельное ДТП произошло на трассе в Атырауской области

Сегодня, 14:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Смертельное ДТП произошло на трассе в Атырауской области Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
73

24 декабря около 19:00 на автодороге Актобе – Атырау – Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — большегрузного транспортного средства, Toyota Hilux и Toyota Alphard, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департамент полиции Атырауской области, в результате столкновения водитель автомобиля Toyota Hilux скончался на месте происшествия.

По данному факту начаты следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Самое читаемое

Наверх