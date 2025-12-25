Смертельное ДТП произошло на трассе в Атырауской области
Сегодня, 14:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:58Сегодня, 14:58
73
24 декабря около 19:00 на автодороге Актобе – Атырау – Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — большегрузного транспортного средства, Toyota Hilux и Toyota Alphard, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департамент полиции Атырауской области, в результате столкновения водитель автомобиля Toyota Hilux скончался на месте происшествия.
По данному факту начаты следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- В Павлодарской области открылся зимний туристский сезон
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- Глава государства выступил против показного благоустройства Астаны