24 декабря около 19:00 на автодороге Актобе – Атырау – Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — большегрузного транспортного средства, Toyota Hilux и Toyota Alphard, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департамент полиции Атырауской области, в результате столкновения водитель автомобиля Toyota Hilux скончался на месте происшествия.

По данному факту начаты следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.