Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли

Пятеро получили травмы.

Фото: sm1.kz

Жуткая авария с участием трёх автомобилей произошла 1 сентября днём на трассе "Челябинск - Новосибирск" вблизи села Краснознаменное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. В результате ДТП погибли два человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ со ссылкой на Social Media.

По данным Департамента полиции СКО, столкновение произошло около 13:25 на 505-м километре республиканской автодороги. В ДТП столкнулись автомобили Chevrolet, Mazda и Lexus. Точная причина трагедии устанавливается. Начато досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Правоохранительные органы вновь обращаются к водителям с напоминанием о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать рискованных манёвров.

