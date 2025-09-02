Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
Пятеро получили травмы.
Жуткая авария с участием трёх автомобилей произошла 1 сентября днём на трассе "Челябинск - Новосибирск" вблизи села Краснознаменное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. В результате ДТП погибли два человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ со ссылкой на Social Media.
По данным Департамента полиции СКО, столкновение произошло около 13:25 на 505-м километре республиканской автодороги. В ДТП столкнулись автомобили Chevrolet, Mazda и Lexus. Точная причина трагедии устанавливается. Начато досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.
Правоохранительные органы вновь обращаются к водителям с напоминанием о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать рискованных манёвров.
