Каждый год в горах Казахстана пропадают десятки людей. Туристы, альпинисты, подростки на прогулке и даже опытные проводники - все они оказываются в зоне риска. Несмотря на усилия спасателей, трагедии повторяются. Корреспондент BAQ.kz выяснил, почему так происходит, какие меры принимают, и что можно сделать, чтобы сократить число потерь?

Тревожная статистика: горы как опасная зона

Только за последние два года в СМИ были освещены десятки случаев исчезновения людей: одиночек, пар, целых групп туристов.

По официальным данным МЧС, ежегодно в горах теряются до 80 человек, около 10–15 из них - с летальным исходом. В 2024 году только в районе Алматы зарегистрировано более 40 поисково-спасательных операций, часть из которых завершилась трагически.

В течение 9 месяцев 2024 года подразделения МЧС РК совершили 70 095 выездов, эвакуировали 65 924 человека, оказали медпомощь 4 667 пострадавшим и спасли 12 872 человек. С начала 2025 года (по состоянию на конец июля) зарегистрировано 115 оперативных выездов, связанных с поиском, эвакуацией и транспортировкой людей в горной местности. В ходе поисково - спасательных работ были спасены 113 человек, в том числе 21 ребёнок. Медицинская помощь оказана 21 пострадавшему. Только в горах Алматы были спасены десятки человек.

По данным МЧС, конкретно назвать какие-либо места или районы, опасные для туристов, невозможно.

"Горные районы Алматы и прилегающие к ней районы Алматинской области богаты своими горными маршрутами и тропами различной сложности и протяженности. Нет какой-либо закономерности по количеству ЧС в той или иной местности. В этом году, опять же наиболее частые оперативные выезды были в район ущелья Левый Талгар, ущелья Проходное, Алмарасан, Аюсай, Бутаковское", - отмечают в пресс-службе МЧС.

В МЧС говорят, что каждый случай спасения пропавшего - индивидуален.

"Все зависит от района, наличия информации о маршруте, наличии связи или геолокации потерявшегося, или пострадавшего, его удаленности и тяжести состояния. Сначала обрабатывается поступившая информация о ЧС. Потом оперативная группа выезжает к предполагаемому району поиска или проведения аварийно-спасательных работ. Поиск проводится в зависимости от рельефа и количества маршрутов в той местности, одной или несколькими группами спасателей. Поиски ведутся круглосуточно. При достаточно удаленном местонахождении и тяжести состояния пострадавшего задействуются воздушные суда авиации МЧС", - рассказывают в министерстве.

Почему в Казахстане регулярно теряются туристы?

В МЧС отмечают, что зачастую люди переценивают собственные силы. Многие горожане считают горные прогулки лёгкой формой досуга. В реальности даже маршрут на Медео или Кок‑Жайляу может стать смертельно опасным при резком ухудшении погоды или неправильном маршруте. Особенно опасны спонтанные подъёмы без экипировки. Кроме того, в ряде горных участков полностью отсутствует сотовая связь. Даже наличие смартфона с GPS не гарантирует безопасность, если человек теряет заряд или уходит за пределы зоны покрытия. Не смотря на то, что МЧС регулярно публикует штормовые предупреждения и закрывает опасные маршруты, некоторые туристы сознательно нарушают эти запреты.

МЧС призывает людей, планирующих путешествия в горную местность, трезво оценивать свои физические возможности. Планируя поход в горы, заблаговременно намечали свой маршрут, уточняли погодные условия на тот период, провели необходимую подготовку в плане снаряжения, экипировки. Также нужно ознакомиться с условиями и рельефом предполагаемого маршрута, при возможности проконсультироваться о нюансах выбранного маршрута у тех, кто его уже прошел. Если маршрут предполагается более одного дня, то заранее распланировать места для отдыха и ночлега. Посвятить в свои планы родных и близких, когда пойдут, куда и когда планируют вернутся. И самое главное - соблюдать все меры безопасности, предписанные при горных маршрутах. Правила безопасности в горной местности и рекомендации можно найти на профильных сайтах в интернете.

"Не соблюдение или игнорирование указанных требований зачастую ведет к трагедиям. Иногда хватает не соблюдения лишь только одного вышеперечисленного требования, что бы отдых превратился в ЧС", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Что предпринимается для повышения безопасности?

На сегодняшний день МЧС располагает 16 спасательными подразделениями в горных районах. В Алматы - это Республиканский оперативно‑спасательный отряд (РОСО), имеющий вертолёт, дроны, альпинистское оборудование и круглосуточную дежурную группу. В структуру МЧС входят кинологи с собаками, вертолеты, спасатели (в том числе бывшие альпинисты) и IT‑специалисты, отслеживающие сигналы SOS и GPS.

Одно из нововведений - система online‑трекинга, которую запустили в 2023 году. Туристам предлагается регистрировать маршруты на портале Kazakhstan.travel, указывая контактные данные и план передвижений. Однако охват системы пока ограничен: менее 10 % туристов пользуются ей.

Кроме то, совместно с волонтёрами и разработчиками МЧС поддерживает платформу 112.kz, где можно отправить сигнал бедствия. Есть и отдельные проекты - такие как мобильное приложение "RescueMe", позволяющее определить координаты при отключённой связи через GPS‑маяк. Но массового распространения пока не достигли.

Как показывает практика, немаловажную роль в поиске пропавших играют добровольцы. В Алматы, например, активно действует поисково-спасательный отряд "ДОС", а также общественные объединения, помогающие распространять информацию и координировать усилия. В громких случаях именно от них часто исходит первая тревога в соцсетях.