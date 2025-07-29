Продолжающиеся проливные дожди в Китае привели к масштабным наводнениям и стихийным бедствиям, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, жертвами непогоды стали не менее 30 человек, сообщает телеканал China Global Television Network (CGTN).

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Пекине, где ливни продолжают нарушать повседневную жизнь горожан. На территории района Миюнь зафиксирована гибель 28 человек, ещё двое погибли в районе Яньцин.

Стихия нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре — разрушены участки автодорог, в нескольких районах столицы и прилегающих территориях наблюдаются перебои с электроснабжением.

Власти активизировали работы по контролю за паводками и поисково-спасательные операции. В зону бедствия направлены дополнительные спасательные формирования, а также гуманитарная помощь для пострадавших.

По последним официальным данным, эвакуированы более 80 тысяч человек. Спасательные службы продолжают круглосуточную работу, оценивая ущерб и обеспечивая безопасность местных жителей.