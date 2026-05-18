Смертельный наезд под Алматой: проверяют информацию о причастности полицейского
В соцсетях распространяется информация о том, что к трагедии может быть причастен сотрудник полиции. В ДП сообщили о задержании подозреваемого.
В Алматинской области расследуют факт смертельного наезда на женщину, передает BAQ.kz.
По данным Департамента полиции, задержан 37-летний мужчина, который водворён в изолятор временного содержания по подозрению в совершении наезда на свою супругу.
В результате происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области", - сообщили в ведомстве.
Что пишут в соцсетях
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что к происшествию якобы может быть причастен сотрудник полиции.
В Департаменте полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.
"Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - уточнили в пресс-службе.
Официально подтвержден только факт наезда, гибели женщины и задержания подозреваемого. Информация о его возможной причастности к правоохранительным органам на данный момент не подтверждена.
