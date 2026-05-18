Смертельный наезд под Алматой: проверяют информацию о причастности полицейского

В Алматинской области расследуют факт смертельного наезда на женщину, передает BAQ.kz.

По данным Департамента полиции, задержан 37-летний мужчина, который водворён в изолятор временного содержания по подозрению в совершении наезда на свою супругу.

В результате происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области", - сообщили в ведомстве.

Что пишут в соцсетях

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что к происшествию якобы может быть причастен сотрудник полиции.

В Департаменте полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.

"Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - уточнили в пресс-службе.

Официально подтвержден только факт наезда, гибели женщины и задержания подозреваемого. Информация о его возможной причастности к правоохранительным органам на данный момент не подтверждена.