Смертельный наезд в Кокшетау: за рулем была водитель без прав

В Кокшетау расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого во дворе жилого дома погибла 52-летняя женщина, передает BAQ.kz.

По данным полиции Акмолинской области, за рулём внедорожника находилась женщина, не имеющая водительских прав и не проходившая обучение. В отношении неё начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего гибель человека.

Также уголовное дело возбуждено против её супруга – владельца автомобиля. Его подозревают в том, что он допустил к управлению транспортом человека без водительского удостоверения. За это предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Подозреваемая находится под домашним арестом.

В ведомстве сообщили, что расследование продолжается и находится на контроле руководства департамента.

Напомним, женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау. Также сообщается, что погибшая одна воспитывала 12-летнего ребенка.