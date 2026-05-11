Смертельный наезд в Кокшетау: за рулем была водитель без прав
Ведется расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кокшетау расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого во дворе жилого дома погибла 52-летняя женщина, передает BAQ.kz.
По данным полиции Акмолинской области, за рулём внедорожника находилась женщина, не имеющая водительских прав и не проходившая обучение. В отношении неё начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего гибель человека.
Также уголовное дело возбуждено против её супруга – владельца автомобиля. Его подозревают в том, что он допустил к управлению транспортом человека без водительского удостоверения. За это предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.
Подозреваемая находится под домашним арестом.
В ведомстве сообщили, что расследование продолжается и находится на контроле руководства департамента.
Напомним, женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау. Также сообщается, что погибшая одна воспитывала 12-летнего ребенка.
Самое читаемое