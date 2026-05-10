  • Женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая в Кокшетау.

Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

По предварительным данным, при въезде во двор жилого дома водитель автомобиля совершил наезд на женщину. Момент трагедии попал на видео — на кадрах видно, как машина сбивает пешехода при заезде на парковку, передает BAQ.KZ.

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

