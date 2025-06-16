Илийский районный суд Алматинской области вынес приговор по делу о гибели парня под колесами автомобиля марки Lamborghini, который принадлежит известному казахстанскому блогеру Бейбиту Алибекову, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 29 октября 2024 года на территории спортивно-технического комплекса "Сокол". Молодой парень пытался выполнить эффектный трюк — перепрыгнуть движущийся автомобиль Lamborghini. Однако из-за отсутствия профессиональной подготовки и несогласованных действий участников съёмки попытка завершилась трагически: автомобиль сбил парня, причинив ему смертельные травмы.

За рулём автомобиля находился не сам Бейбит Алибеков, а другой мужчина.

Прокурор просил суд назначить водителю наказание в виде ограничения свободы. Сам подсудимый полностью признал свою вину, однако не согласился с гражданским иском о взыскании 100 миллионов тенге морального вреда каждому из потерпевших — родителей погибшего. Те, в свою очередь, настаивали, что действия водителя были умышленными, и просили суд переквалифицировать дело. Однако суд отклонил это ходатайство, сославшись на отсутствие поддержки со стороны государственного обвинителя.

Суд признал водителя виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

В ходе процесса вина подсудимого была подтверждена его собственными показаниями, свидетельствами очевидцев, а также видеозаписями с места событий. При вынесении приговора суд учёл наличие смягчающих обстоятельств: у водителя — малолетний ребёнок с инвалидностью, а также его чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Согласно решению суда, с мужчины взыскали моральный вред в пользу потерпевших – 3 и 2 млн тенге.

Материальный ущерб потерпевшие смогут взыскать в рамках отдельного гражданского иска.

Приговор пока не вступил в законную силу.