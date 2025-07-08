Вечером 7 июля центр Рязани потряс взрыв - трагедия произошла около 20:00 (по времени Астаны) в одном из лаунж-баров на улице Соборной, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо были доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

По предварительной информации, взрыв произошёл в результате неосторожного обращения с гранатой. Один из посетителей, по имеющимся данным, принял боевой предмет за муляж и, не осознавая опасности, привёл его в действие. Несмотря на силу взрыва, возгорания не произошло.

На месте продолжают работать экстренные службы, территория оцеплена, проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также источник появления боевого устройства в развлекательном заведении.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей шокированы: в мирной обстановке, в центре города, в обычный вечер - взрыв, унесший жизнь.