Смертельный взрыв прогремел в России
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Вечером 7 июля центр Рязани потряс взрыв - трагедия произошла около 20:00 (по времени Астаны) в одном из лаунж-баров на улице Соборной, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо были доставлены в больницу с травмами средней тяжести.
По предварительной информации, взрыв произошёл в результате неосторожного обращения с гранатой. Один из посетителей, по имеющимся данным, принял боевой предмет за муляж и, не осознавая опасности, привёл его в действие. Несмотря на силу взрыва, возгорания не произошло.
На месте продолжают работать экстренные службы, территория оцеплена, проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также источник появления боевого устройства в развлекательном заведении.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей шокированы: в мирной обстановке, в центре города, в обычный вечер - взрыв, унесший жизнь.
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