В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года, передает BAQ.KZ.

На коллегии с участием руководителей республиканских и региональных медицинских учреждений обсуждались достижения, проблемы и планы по дальнейшему развитию отрасли. По данным мониторинга, система здравоохранения демонстрирует уверенный прогресс: общая смертность в стране снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 6,46 до 6,35 случаев на 1000 человек. Такой результат стал возможен благодаря системной работе по повышению качества и доступности медицинской помощи.

Особого внимания заслуживают успехи в снижении смертности среди уязвимых групп населения. Показатель материнской смертности сократился на 10%, младенческой — более чем на четверть, неонатальной — на 23,8%. Смертность среди детей также снизилась и составила 7,3 на 1000 живорождённых, что существенно лучше запланированных значений. Положительную динамику продемонстрировали и другие направления: успешность реанимационных мероприятий выросла на 8,3%, а смертность в результате ДТП снизилась до 8,46 на 100 тысяч населения.

Одной из причин такого прогресса стало улучшение медицинской статистики. Министерство здравоохранения провело масштабную работу по повышению квалификации врачей в сфере точного кодирования причин смертности. Также при Национальном научном центре развития здравоохранения было создано специализированное Бюро кодирования, что позволило обеспечить более точный сбор и анализ данных.

Итоги полугодия подтверждают: курс на реформы в здравоохранении даёт ощутимые результаты, а системные улучшения уже сказываются на жизни и здоровье казахстанцев.