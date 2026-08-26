Смертоносное наводнение в Непале: жителей эвакуируют, есть погибшие
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Масштабное наводнение произошло в Непале недалеко от границы с Китаем. По последним данным, погибли как минимум восемь человек, спасательные работы продолжаются. О последствиях стихии также сообщают в соседнем Тибете.
По информации Euronews, сильный поток воды прошел по горным долинам и населенным пунктам, сметая дома, автомобили и другую инфраструктуру. Особенно серьезно пострадал район Нувакот.
«На данный момент обнаружены восемь тел. Проводятся спасательные операции», – сообщил представитель полиции Непала Аби Нараян Кафле.
Один из очевидцев рассказал, что видел, как вода уносила грузовики вместе с домами и людьми.
«Я видел, как поток унес восемь или девять грузовиков, а вместе с ними дома и людей. Это было абсолютно душераздирающе. Я никогда прежде не видел такой разрухи», – рассказал 34-летний учитель Суман Чалисе.
В пострадавший район направили армейские вертолеты и подразделения экстренного реагирования. Власти также предупредили жителей территорий возле реки о необходимости эвакуации.
Наводнение повредило объекты энергетической инфраструктуры. Возникли перебои с электроснабжением, несколько автомобильных дорог оказались перекрыты.
По предварительной оценке специалистов Международного центра интегрированного развития горных районов, причиной стихийного бедствия мог стать скально-ледовый обвал на территории Непала. Предположительно, он перекрыл реку Лхенде, что впоследствии привело к каскадному наводнению.
О последствиях сообщают и в Тибете
Китайский государственный телеканал CCTV сообщил о человеческих жертвах и пропавших без вести в районе порта Гиронг в Тибете. Точное число погибших и пострадавших пока не называется.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал максимально усилить поисково-спасательную операцию и как можно быстрее оказать помощь пострадавшим.
В районе Шигадзе власти предупредили об опасности новых оползней. Некоторые дороги признаны небезопасными для движения.
Редакция BAQ.KZ направила запрос в Министерство иностранных дел Казахстана, чтобы выяснить, есть ли граждане Казахстана среди погибших, пропавших без вести или пострадавших в результате стихийного бедствия.
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