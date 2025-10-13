Смертоносный шторм обрушился на Мексику: более 30 жертв
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мексике проливные дожди и оползни унесли жизни не менее 37 человек, сообщило Национальное управление гражданской защиты ,передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Наибольшее число жертв зарегистрировано в штате Идальго — 22 погибших, в Пуэбле — девять, в Веракрусе — пять и один человек в Керетаро.
Стихия была вызвана тропическим штормом "Рэймонд", обрушившимся на тихоокеанское побережье, что привело к масштабным наводнениям, оползням и серьёзным разрушениям в нескольких регионах страны. Власти оказывают помощь семьям погибших и тысячам пострадавших, а также организуют доставку экстренной помощи.
Местные и национальные службы вместе с армией и военно-морским флотом ведут работы по восстановлению инфраструктуры, восстановлению доступа к пострадавшим районам и оценке ущерба. Представители службы гражданской защиты предупредили, что восстановительные работы могут занять несколько недель.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Китае
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре