  • 13 Октября, 17:09

Смертоносный шторм обрушился на Мексику: более 30 жертв

Сегодня, 16:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синьхуа Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
66
Фото: Синьхуа

В Мексике проливные дожди и оползни унесли жизни не менее 37 человек, сообщило Национальное управление гражданской защиты ,передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Наибольшее число жертв зарегистрировано в штате Идальго — 22 погибших, в Пуэбле — девять, в Веракрусе — пять и один человек в Керетаро.

Стихия была вызвана тропическим штормом "Рэймонд", обрушившимся на тихоокеанское побережье, что привело к масштабным наводнениям, оползням и серьёзным разрушениям в нескольких регионах страны. Власти оказывают помощь семьям погибших и тысячам пострадавших, а также организуют доставку экстренной помощи.

Местные и национальные службы вместе с армией и военно-морским флотом ведут работы по восстановлению инфраструктуры, восстановлению доступа к пострадавшим районам и оценке ущерба. Представители службы гражданской защиты предупредили, что восстановительные работы могут занять несколько недель.

Самое читаемое

Наверх