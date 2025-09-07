Президент США Дональд Трамп сделал новое предложение движению ХАМАС о заключении соглашения по освобождению заложников, сообщает 12-й канал израильского телевидения, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Insider. По данным источников, план существенно отличается от предыдущих инициатив. В первый же день сделки должны быть освобождены все 48 заложников, находящихся у ХАМАС. В обмен Израиль согласится выпустить сотни боевиков и несколько тысяч арестованных палестинцев.

Кроме того, документ предполагает немедленное прекращение военных действий в секторе Газа и старт переговоров о завершении войны под прямым руководством Трампа. На весь период переговоров стороны должны соблюдать режим тишины. Израильские власти уже ознакомились с предложением и, как отмечает телеканал, "в целом поддержали его принципы". ХАМАС пока не дал официального ответа.