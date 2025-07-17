В ряде городов Казахстана 17 июля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению воздуха, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". По данным синоптиков, ухудшение экологической обстановки прогнозируется в Алматы, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорске. В этих населённых пунктах сформируются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), при которых вредные примеси накапливаются в приземном слое атмосферы. Это может привести к заметному ухудшению качества воздуха, особенно в утренние и вечерние часы.

НМУ возникают при сочетании слабого ветра, штиля, тумана и температурной инверсии — когда холодный воздух прижимается к земле, а тёплый удерживает загрязнения внизу, не давая им рассеиваться. В результате вредные выбросы от транспорта, промышленных предприятий и бытовых источников долго остаются в воздухе. Метеорологи рекомендуют жителям, особенно пожилым людям, детям и тем, кто страдает от хронических заболеваний дыхательных путей, по возможности сократить пребывание на открытом воздухе в часы пикового загрязнения.

Также не стоит открывать окна вблизи оживлённых трасс или промзон и желательно использовать воздухоочистители в помещениях. В остальных регионах страны 17 июля метеоусловия будут благоприятными — вредные вещества не задержатся в атмосфере и не превысят предельно допустимые концентрации.