ФК "Кайрат" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Селтика" одержит победу. Такое мнение в беседе с корреспондентом BAQ.KZ выразил ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов.

"Думаю, что игра будет более открытой по сравнению с матчем, который прошел в Шотландии. Мой прогноз: победа "Кайрата" 2:1", - сказал Булат Есмагамбетов.

Комментируя матч, который прошел 20 августа, он отмечает, что "Кайрат" сумел выстоять на выезде, оставив шотландцев без возможности открыть счет.

Несмотря на то, что "Селтик" владел мячом значительно больше (до 75 процентов), но так и не сумел превратить владение в результат. У шотландцев было несколько острых моментов — Форрест угодил в штангу, Маеда добыл опасный шанс в компенсированное время, но оба раза – промахи.

Всего "Селтик" нанес 11 ударов, из которых только три пришлись в створ. "Кайрат" создавал моменты, но их было значительно меньше.

Во втором тайме у шотландцев появились Янг Хюн‑Джун и Маэда, что добавило темпа, но несмотря на попытки, счет остался прежним.

"Кайрат" сделал 17 перехватов и 17 отборов за матч, "Кайрат" лишал "Селтик" пространства и перекрывал фланги. Особенно выделялся Еркин Тапалов, который не раз срывал атаки хозяев.

Вратарь Заруцкий дважды спас команду. В первом тайме после удара Форреста, который отразил мяч в штангу, и во втором — когда пришлось вытаскивать мяч после удара головой.

Несмотря на оборонительный настрой, "Кайрат" не ограничился только защитой. Были попытки быстрых выходов в атаку: пару раз удалось создавать моменты через фланги.

Самый яркий эпизод - гол Александра Мартыновича, который арбитр отменил из-за офсайда. Это был шанс на сенсацию прямо в Глазго.

"Все перед матчем думали, что сценарий будет таким: "Селтик" пойдет в атаку и постарается решить задачу выхода в следующий этап уже дома, чтобы не оставлять все на гостевой матч. Но сама игра показала, что соперник оказался не настолько высокого уровня, как мы думали. И, в принципе, "Кайрат" сыграл неплохо: не стал прижиматься, хотя территориальное преимущество было у хозяев. "Кайрат" играл свою игру, спокойно и грамотно оборонялся, а в контратаке смотрелся неплохо. Задача, наверное, была сыграть надёжно в обороне, компактно и постараться создавать опасные моменты впереди. В целом так и получилось. "Селтик" не смог придумать ничего креативного. Да, были пару моментов, когда наши вратари выручали, но в целом можно сказать, что оборона у обоих клубов сыграла лучше, чем атака", - говорит Булат Есмагамбетов.

Он подчеркивает, что у "Селтика" было преимущество во владении мячом. По его мнению, "Кайрат" сознательно отдал мяч и собирался играть на контратаках.

"Это нормальная тактика. Статистика владения показывает - около 70 на 30 в пользу шотландцев. Но за владение очков не дают. В футболе преимущество — это когда создаешь много голевых моментов. А просто держать мяч - это не преимущество", - говорит эксперт.

Булат Есмагамбетов отмечает оборону "Кайрата" и вратарей. По его мнению, они сыграли очень надежно, почти без ошибок.

В домашней игре не сможет выйти Дастан Сатпаев из-за перебора желтых карточек. Его отсутствие будет чувствоваться в команде, считает Булат Есмагамбетов.

"Он лучший бомбардир команды, игрок сборной. В паре с Жоржиньо он очень опасен. Но в этой игре с "Селтиком" ему приходилось больше помогать обороне, поэтому сил на атаку оставалось меньше. Когда команда обороняется, нападающему сложнее себя проявить", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что "Кайрат" никогда не был так близок к выходу в Лиге чемпионов. Поэтому команда будет использовать все возможности для того, чтобы выиграть матч на "Центральном" стадионе.

В целом пробиться в Лигу чемпионов с каждым годом сложнее, говорит Булат Есмагамбетов.

"Раньше схема была проще, но мы все равно считались аутсайдерами. С командами из Европы всегда тяжело, и фаворитами мы никогда не были. В ответном матче не нужен никакой особый счет, просто надо выиграть. В основное время, дополнительное или по пенальти - неважно. "Селтик" тоже едет за победой, для них поражение будет большим провалом. Но у "Кайрата" сейчас хороший шанс выиграть, порадовать зрителей и показать себя на групповом этапе Лиги чемпионов", - заключил Булат Есмагамбетов.

Напомним, ответный матч между "Кайрата" и шотландским "Селтиком" в рамках раунда плей‑офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 августа 2025 года на домашней арене "Кайрата" в Алматы. Начало встречи — в 21:45 по казахстанскому времени.

Фото: пресс-служба ФК "Кайрат"