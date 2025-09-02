Вопрос о возможном пересмотре наказания для водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, вызвал дискуссии в казахстанском обществе. Сенатор Марат Кожаев в кулуарах Парламента заявил, что выступает против послаблений и поддерживает жесткую позицию Министерства внутренних дел, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я знаю, что в парламенте есть разные мнения. Но как человек, недавно вышедший из МВД, я согласен с позицией специалистов министерства: сегодня нельзя менять законодательство. Разве правильно каждый раз под давлением петиции или группы в интернете смягчать законы? Пусть не нарушают", – подчеркнул Кожаев.

По его словам, ужесточение наказаний стало вынужденной мерой, так как мягкие санкции – штрафы, полугодичное или годичное лишение прав – не остановили нарушителей.

"Когда срок увеличили до 7 лет, люди наконец осознали последствия. Закон стал работать, именно поэтому и возник шум в соцсетях", – добавил сенатор.

Кожаев отметил, что ежегодно в стране сотни людей гибнут в ДТП по вине пьяных водителей, поэтому любые послабления будут несправедливы по отношению к жертвам и их семьям.

Кроме того, парламентарий напомнил, что в начале этого года были внесены изменения в закон о наркопреступлениях. Для так называемых "закладчиков" наказание было смягчено. Их действия переведены в категорию тяжких преступлений, а не особо тяжких, что позволяет применять более мягкие меры ответственности. В то же время ответственность за производство и сбыт наркотиков, особенно в крупном размере или в составе групп, напротив, ужесточена.

Сенатор подчеркнул, что борьба с наркопреступностью выходит на новый уровень: после заседания Совета безопасности координация мер передана правительству, и проблема приобретает национальный масштаб.