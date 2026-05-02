Смытые мосты и подтопления: в Туркестанской области эвакуировали более 80 человек

В Туркестанской области из-за обильных осадков и подъёма уровня воды в реке Акмешит спасатели провели эвакуацию людей, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в Толебийском районе, в туристической зоне села Акмешит. В результате паводка были смыты два временных самодельных моста, соединявших территорию зоны отдыха с пикниковой зоной. Также повреждён переход в районе села Екпинди.

На место оперативно прибыли силы МЧС Казахстана. Из Екпинди в безопасное место переправили 11 человек, в том числе семерых детей. Ещё 70 человек, среди которых 20 детей, эвакуировали с территории зоны отдыха.

Для организации временной переправы была задействована специальная техника. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

На месте продолжают работу сотрудники МЧС, Казселезащита, полиции и местных исполнительных органов.