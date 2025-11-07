На большей части территории Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода под влиянием Атлантического циклона, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ряде регионов страны пройдут осадки в виде дождя и снега, местами ожидаются туманы, гололед, а также усиление ветра с низовой метелью.

Метеорологи предупреждают, что атмосферные фронты принесут значительные перепады температуры и ухудшение видимости на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность, особенно в утренние и вечерние часы, когда туман и гололед могут создать сложные условия на трассах.

На юге и юго-востоке Казахстана, напротив, установится преимущественно сухая и относительно теплая погода. Здесь осадков не ожидается, а дневные температуры будут комфортными для ноября.

Температурный фон по стране распределится неравномерно. На западе республики воздух прогреется до +5…+15 градусов, на северо-западе — от 0 до +10. В центральных, северных и восточных областях температура составит от −3 до +2 градусов, местами возможны небольшие заморозки. На юге и юго-востоке страны сохранится тепло — от +5 до +15 градусов.