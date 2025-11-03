В нескольких регионах Казахстана водителей предупреждают об ухудшении погодных условий на дорогах, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Вечером 3 ноября 2025 года в Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в регионах Абай и Ұлытау местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Специалисты призывают автомобилистов заранее учитывать погодные условия при планировании поездок, строго соблюдать скоростной режим и правила безопасности на дорогах. Особенно осторожными следует быть на трассах с возможным гололедом и скользкой поверхностью.

В "КазАвтоЖоле" подчеркнули, что такие меры предосторожности помогут снизить риск аварий и обеспечат безопасное движение в неблагоприятных погодных условиях. Водителей просят быть внимательными и планировать маршруты с учетом прогноза погоды.