Ожидаются гололед, снегопады, метели и туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане гололед. Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области и в Кокшетау также ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20 м/с, на западе, севере, юге порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем снег, метель. Ветер южный, юго-восточный днем 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается гололед. В Костанае снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области ожидаются ночью на севере, востоке снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. На севере, востоке, юге туман. В Караганде на дорогах гололедица. Временами туман.

В области Улытау ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), на западе и севере сильные. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Жезказгане днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер южный, юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются ночью на юге, востоке снег, метель, гололед, днем на западе, юге осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области снег, метель, гололед. Днем на севере, юге, в центре осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, в центре 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Днем на западе, юге, в центре осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Семее ночью и утром снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на востоке порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве ночью и утром туман.

На западе, севере, в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области снег, временами сильный снег, низовая метель. В горных районах гололед, на юге туман. Ветер юго-западный ночью в горных районах, днем на юго-западе 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, ночью гололед.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь снег), в конце дня сильный дождь. Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных районах туман. Ветер юго-западный ночью в горных районах 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, в горных районах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области осадки (дождь, снег), гололед. На севере туман, метель. Ветер южный с переходом на западный ночью на севере 15-20 м/с, днем 15-20, на севере 25 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Временами туман. Ветер южный с переходом на западный днем 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются снег, метель, гололед, на западе, севере сильный снег. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Актобе снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области снег, метель, гололед, на севере, востоке сильный снег. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге временами 30 м/с и более. В Уральске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Атырауской области снег, метель, гололед, на севере сильный снег. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге временами 30 м/с и более. В Атырау снег, гололед, метель. Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Мангистауской области ночью снег, гололед, на севере, востоке сильный снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке низовая метель. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке временами 30 м/с и более. В Актау временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.